Ana Sayfa | SPOR 14/08/2017 22:36

TT Arena'da gol yağmuru

Galatasaray Kayserispor

Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ve Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray'da yeni sezonun ilk golünü Tolga Ciğerci attı. Kayserispor, Levent Gülen'in golüyle maçta beraberliği sağladı. Ardından Galatasaray, Younes Belhanda'nın golüyle maçta 2-1 öne geçti. Sarı kırmızılıların ilk yarıdaki son golünü ise Bafetimbi Gomis kaydetti.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Garry Rodrigues, Ndiaye, Belhanda, Gomis

YEDEKLER: Eray, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Carole, Koray, Atalay, Recep

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Levent, Sapunaru, Kana Bıyık, Toledo, Güray, Deniz, Boldrin, Gyan, Umut

YEDEKLER: Muammer, Şamil, Varela, Mendes, Badji, Erdal, Erkan, Canberk, Mujangi, Atila Turan

TEKNİK DİREKTÖR: Mariusi Şumudica

STAT: Türk Telekom

SAAT: 21:45

YAYIN: BeIN Sports

HAKEM: Halis Özkahya

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