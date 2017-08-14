TT Arena'da gol yağmuru

Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ve Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi
Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray'da yeni sezonun ilk golünü Tolga Ciğerci attı. Kayserispor, Levent Gülen'in golüyle maçta beraberliği sağladı. Ardından Galatasaray, Younes Belhanda'nın golüyle maçta 2-1 öne geçti. Sarı kırmızılıların ilk yarıdaki son golünü ise Bafetimbi Gomis kaydetti.
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Garry Rodrigues, Ndiaye, Belhanda, Gomis
YEDEKLER: Eray, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Carole, Koray, Atalay, Recep
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Levent, Sapunaru, Kana Bıyık, Toledo, Güray, Deniz, Boldrin, Gyan, Umut
YEDEKLER: Muammer, Şamil, Varela, Mendes, Badji, Erdal, Erkan, Canberk, Mujangi, Atila Turan
TEKNİK DİREKTÖR: Mariusi Şumudica
STAT: Türk Telekom
SAAT: 21:45
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Halis Özkahya