Ana Sayfa | SPOR 14/08/2017 21:34

KYK başvuruları için son gün ne zaman

KYK başvuruları

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler için başvuru süresinde son gün 20 Ağustos günü saat 23.59 olarak açıklandı

2017-2018 öğretim yılında ÖSYM ile ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri, 30 Haziran 2017 tarihinden önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden ön lisans/lisans ara sınıf öğrencileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim görmekte olan öğrenciler yurt başvurularını 14-20 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

KYK, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Başvuru sırasında yaşanabilecek soru ve sorunlara, haftanın yedi günü 24 saat KYK'nın Kurumsal İletişim Merkezi ‘444 1961’ veya resmi Twitter destek hesabı ‘KYK_DESTEK’ üzerinden anında çözüm üretileceği belirtildi.

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