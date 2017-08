Ramil Guliev'in İstiklal Marşı açıklaması duygulandırdı

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla herkesi gururlandıran Ramil Guliyev İstiklal Marşı çalınırken çok duygulandığını belirtti

Londra’da düzenlenen 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 200 metre finalinde birinci gelerek Türkiye’nin Dünya Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ilk sporcusu olan Ramil Guliyev, şunları söyledi:

“Benim sporculuk kariyerimdeki en büyük derece bu. 10 yıldır bunun için çok çalıştım ve bunu da başardığım için çok mutluyum. Yarış bittiği an kaçıncı sırada olduğumdan tam emin değildim. İlk 3’e girdiğimi biliyordum ama birinci geldiğimi görünce inanamadım. Bir yanlışlık var mı diye yarış sonrası tabloya bakmaya devam ettim. İstiklal Marşı sırasında çok duygulandım. O an benim için çok anlamlıydı. Babam her zaman söylüyordu, ‘sen her zaman devam et, başarılı olursun’ diye.. Antrenman yaptığım zamanlarda da hep babamın sözleri aklıma geliyordu.

Altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Ramil Guliyev, ”Çok büyük bir yarışı başardım. Şu ana kadar beyaz atletlerden sadece 2 kişi altın madalya kazanmış atletizm tarihinde. Ben de ikinci beyaz atlet olduğum için mutluyum” dedi. Usain Bolt gibi büyük bir yıldız gitti atletizmden. Zor bir yarış oldu ve bunu başardık. Bayrağımızı dalgalandırdığım için çok mutluyum. Güzel bir takımımız var ve umarım tekrar aynı başarıları yakalarız.”

‘USAİN BOLT’A FİNALDE SAKATLANDIĞI İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜK”

Madalya kazandığı için Usain Bolt’un kendisini tebrik ettiğini kaydeden Ramil Guliyev, ”İnşallah daha iyisini yaparız. Usain Bolt’a çok üzüldük final yarışında bayrakta sakatlandı. Bu sporda her şey olabilir. Bundan sonra seneye Avrupa Şampiyonası var, bir de iki üç yarış daha var, onları bitirip sezonu kapatacağız” diye konuştu.