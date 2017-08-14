Galatasaray Kayserispor maçı ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de bu akşam Galatasaray evinde rakibi Kayserispor'u ağırlayacak. İki takımın da mücadele edeceği ilk 11 kadrosu belli oldu

Galatasaray ve Kayserispor arasında oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray ve Kayserispor'un ilk 11 kadrosu belli oldu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Tolga, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Gomis

Kayserispor: Silviu, Tiago Lopes, Levent, Sapunaru, Kana Bıyık, Toledo, Güray, Deniz, Boldrin, Asamoah Gyan, Umut Bulut