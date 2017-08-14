Ana Sayfa | SPOR 14/08/2017 21:21

Süper Kupa maçında sahaya bıçak atan genç tutuklandı

süper kupa maçı

Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa final maçında sahaya bıçak atan 20 yaşındaki genç yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı

Samsun'da 6 Ağustos Pazar günü oynanan Atiker Konyaspor - Beşiktaş Süper Kupa Final mücadelesinde sahaya 'kelebek' olarak tabir edilen bıçak attığı tespit edilen Tunahan P., Samsun Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla 4 gün önce Konya'da gözaltına alınmıştı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Tunahan P., yürütülen soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Poliste suç kaydının bulunmadığı belirtilen Tunahan P.'nin, 'Sporda Şiddetin Önlenmesi'ne dair kanun uyarınca tutuklandığı öğrenildi.

 
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