Ana Sayfa | SPOR 14/08/2017 21:11

Arda Turan için Inter devreye girdi

Arda Turan

Galatasaray'ın yeniden kadroya almak istediği eski futbolcusu Arda Turan için Inter'in devreye girdiği öğrenildi

Sarı kırmızılı takımın takıma geri döndürmek için girişimlerde bulunduğu Arda Turan için Inter'in de devreye girdiği öne sürüldü.İtalyan basınında yer alan haberde; Milano temsilcisinin teknik direktörü Spaletti'nin kanatlarda alternatif futbolcu istediği ve Arda Turan'ı transfer listesine aldığı belirtildi.Barcelona'nın Real Madrid ile oynadığı Süper Kupa Finali'nin kadrosunda da yer almayan 30 yaşındaki futbolcunun geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

 
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