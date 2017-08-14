Ana Sayfa | SPOR 14/08/2017 17:10

Ronaldo kırmızı kart gördü, 5 maçlık ceza aldı

Ronaldo

Dün akşam Barcelona ile Real Madird arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Ronaldo 5 maç ceza aldı

Barcelona ile Real Madrid takımları arasında oynanan maçın 80. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren Cristiano Ronaldo, 82. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışında kaldı. Portekizli yıldız görüdüğü kart sonrası maçın hakemi Ricardo De Burgos'u itti. Süperstar'ın bu harekeri pahalıya mal oldu.ElClasico'da gördüğü kırmızı kart sonrası hakemi iten Cristiano Ronaldo 5 maç ceza aldı. (1 maç kırmızı kart, 4 maç hakeme yönelik hareket)

Ronaldo'nun forma giyemeyeceği maçlar ise şöyle :

Barcelona (Süper Kupa), Deportivo, Valencia, Levante, Real Sociedad

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