Medipol Başakşehir Sevilla maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Medipol Başakşehir ile Sevilla arasında oynanacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek

16 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçta Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılığını Nicolas Danos ve Cyril Gringore'nin yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Hicham Zakrani olacak. Karşılaşmada ilave yardımcı hakemlik görevlerini de Ruddy Buquet ve Nicolas Rainville üstlenecek.