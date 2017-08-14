Ana Sayfa | SPOR 14/08/2017 11:41

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda açılış mücadelesi Karabağ ile Kopenhag arasında oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu yarın başlayacak.Önceki turda Belçika'nın Club Brugge takımını eleyen Medipol Başakşehir, 16 Ağustos Çarşamba günü İspanyol kulübü Sevilla'yı ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Kopenhag (Danimarka)

21.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Steaua Bükreş (Romanya)

21.45 Hoffenheim (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

21.45 Young Boys (İsviçre) - CSKA Moskova (Rusya)

21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slavia Prag (Çekya)

16 Ağustos:

21.45 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Sevilla (İspanya)

21.45 Napoli (İtalya) - Nice (Fransa)

21.45 Olympiakos (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan)

21.45 Celtic (İskoçya) - Astana (Kazakistan)

21.45 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)

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