Ana Sayfa | SPOR 12/08/2017 19:48

Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şok edecek transfer hamlesi

Giuliano

Adı Trabzonspor ile geçen Brezilyalı futbolcu Giuliano ile Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı öğrenildi

İşte Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan o açıklama;

"Kulübümüz, daha önce kiralık olarak kadromuza katılması için görüşmelere başlanan orta saha oyuncusu Giuliano Victor De Paula ve kulübü Zenit ile yapılan görüşmeler sonucunda futbolcunun bonservisiyle kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.

Bu bağlamda 27 yaşındaki orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

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