Ana Sayfa | SPOR 12/08/2017 14:22

Beşiktaş Gary Medel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Gary Medel

Beşiktaş, Gary Medel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulüp transferi KAP'a bildirdi

İşte siyah beyazlı ekipten KAP’a yapılan açıklama:

“Gary Alexis Medel Soto’nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Beşiktaş'ın yeni transferi Şilili futbolcu Gary Medel, sağlık kontrolünden geçti.Detaylı kan tetkikleri yapılan Gary Medel; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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