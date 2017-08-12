Beşiktaş, Gary Medel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah beyazlı kulüp transferi KAP'a bildirdi

İşte siyah beyazlı ekipten KAP’a yapılan açıklama:

“Gary Alexis Medel Soto’nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Beşiktaş'ın yeni transferi Şilili futbolcu Gary Medel, sağlık kontrolünden geçti.Detaylı kan tetkikleri yapılan Gary Medel; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.