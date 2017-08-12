Ana Sayfa | SPOR 12/08/2017 14:18

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye karşı muhtemel 11'i

fenerbahçe

Bu akşam Süper Lig'de Fenerbahçe ilk mücadelesini Göztepe'ye karşı verecek. Sarı lacivertlilerin heyecan dolu mücadeledeki muhtemel ilk 11'i belli oldu

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadı'nda bu akşam Göztepe ve Fenerbahçe takımları karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ev sahibi takımın cezası nedeniyle tribünlerde seyirci yer almayacak. Bu maç beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef de Souza, Ozan Tufan, Alper Potuk, Nabil Dirar, Valbuena, Robin van Persie

 

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