Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Süper Lig'de bu akşam Göztepe, rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak

Yeni sezona başarılı bir şekilde başlamak isteyen Fenerbahçe'de tek hedef lige iyi bir futbol ve net bir galibiyetle başlamak. Yeni transferlerden Nabil Dirar, Valbuenna ve Isla'nın maça ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Göztepe - Fenerbahçe maçı bugün saat 21.45'te Bornova Şehir Stadyumu'nda başlayacak.Kritik mücadelede genç hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Çimen yapacak.Zorlu Göztepe - Fenerbahçe maçı yayıncı kuruluş olan beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.