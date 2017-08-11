Ana Sayfa | SPOR 11/08/2017 19:10

Miroslav Stoch sarı lacivertli kulüp ile yollarını ayırdı

Miroslav Stoch

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre bu sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek Slovak futbolcu Miroslav Stoch takım ile yollarını ayırdı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Stoch'un Çekya Ligi takımlarından Slavia Prag ile anlaşma sağladığı belirtildi.Stoch'a, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği için gereken kolaylığın sağlandığının vurgulandığı açıklamada, "Miroslav Stoch'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.2010-2011 sezonunda İngiltere'nin Chelsea takımından transfer edilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Yunanistan Ligi takımlarından PAOK, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Ain ve Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi.

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