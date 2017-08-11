Ana Sayfa | SPOR 11/08/2017 09:52

Süper Lig hasreti bitiyor, işte ilk hafta maçları

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçları bu akşam başlıyor


Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 1. Hafta maçları 11, 12, 13 ve 14 Ağustos’ta oynanacak. Merkez Hakem Kurulu ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

11 AĞUSTOS CUMA

21:45 Medipol Başakşehir - Bursaspor Ümit Öztürk

12 AĞUSTOS CUMARTESİ

20:00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor Koray Gençerler

20:00 Akhisar Belediye Gençlik ve Spor - Demir Grup Sivasspor Barış Şimşek

21:45: Alanyaspor- Kasımpaşa Suat Arslanboğa

21:45 Göztepe - Fenerbahçe Yaşar Kemal Uğurlu

13 AĞUSTOS PAZAR

20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor Mete Kalkavan

20:00 Trabzonspor -Atiker Konyaspor Hüseyin Göçek

21:45 Beşiktaş -Antalyaspor Cüneyt Çakır

14 AĞUSTOS PAZARTESİ

21:45 Galatasaray - Kayserispor Halis Özkahya

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