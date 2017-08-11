Süper Lig hasreti bitiyor, işte ilk hafta maçları

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçları bu akşam başlıyor
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 1. Hafta maçları 11, 12, 13 ve 14 Ağustos’ta oynanacak. Merkez Hakem Kurulu ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
11 AĞUSTOS CUMA
21:45 Medipol Başakşehir - Bursaspor Ümit Öztürk
12 AĞUSTOS CUMARTESİ
20:00 Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor Koray Gençerler
20:00 Akhisar Belediye Gençlik ve Spor - Demir Grup Sivasspor Barış Şimşek
21:45: Alanyaspor- Kasımpaşa Suat Arslanboğa
21:45 Göztepe - Fenerbahçe Yaşar Kemal Uğurlu
13 AĞUSTOS PAZAR
20:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor Mete Kalkavan
20:00 Trabzonspor -Atiker Konyaspor Hüseyin Göçek
21:45 Beşiktaş -Antalyaspor Cüneyt Çakır
14 AĞUSTOS PAZARTESİ
21:45 Galatasaray - Kayserispor Halis Özkahya