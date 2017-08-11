Fenerbahçe Saldado'ya tek şartla imzayı attıracak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Saldado, tüm sağlık kontrollerinden geçerse imza atacak

Geçtiğimiz sezon sağ diz çapraz bağlarından sakatlanan golcü Saldado için İspanya'dan raporları isteyen sarı lacivertli kulübün sağlık heyeti, Villarrealli yetkililer tarafından gönderilen dosyaları didik didik inceledi.Eşiyle birlikte İstanbul'da olan oyuncu da dün hastanede geniş çaplı taramaya tabi tutuldu. 32 yaşındaki santrfor testlerden çıkacak sonuca göre sarı-lacivertlilere imza atacak.En ufak bir sakatlık şüphesi olursa, oyuncuya teşekkür edilip transferden vazgeçilecek.