Ana Sayfa | SPOR 11/08/2017 08:12

Fenerbahçe'den milli atlet Ramil Guliyev'e tebrik mesajı

fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda birinci olan milli sporcu Ramil Guliyev'i tebrik etti

Guliyev'in elde ettiği başarı ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden şu açıklama yapıldı:

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden sporcumuz Ramil Guliyev yarı finalde 20.17’lik derece ile birinci olarak final müsabakasında mücadele etmiştir.

Bugün gerçekleşen final müsabakasında ise üstün bir performans sergileyen Sporcumuz, 20.09'luk derecesiyle yarışı birinci bitirerek Dünya Atletizm Şampiyonası Erkekler 200 metre Şampiyonu olarak altın madalya kazanmıştır.

Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyayı getirerek ülkemizi ve camiamızı gururlandıran başarılı sporcumuz Ramil Guliyev’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bu vesile ile sporcumuzun Türk vatandaşı olmasında başta Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.

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