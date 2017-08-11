Ramil Guliyev'in başarısı Aziz Yıldırım'ı duygulandırdı

Fenerbahçeli kulübün milli yıldızı Ramil Guliyev'in atletizm dünya şampiyonasında elde ettiği başarının ardından Aziz Yıldırım açıklama yaptı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün milli sporcusu Ramil Guliyev'in elde ettiği dünya şampiyonluğunun ardından çok duygulandı.Fenerbahçe'nin resmi televizyonu FB TV'ye bağlanan Yıldırım, konuştuğu sırada sesinin titremesine mani olamadı. Yıldırım, "Böyle bir çocuğumuzun dünya şampiyonu olmasından dolayı çok mutluyum. İnşallah diğer sporcularımız da bunu başarırlar." diye konuştu.