Atletizm şampiyonasında altın madalya kazanan Ramil Guliyev kimdir

Azerbaycan kökenli 27 yaşındaki atlet Ramil Guliyev Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre finalini Türkiye adına kazanarak altın madalyanın sahibi oldu

1990 yılında dünyaya gelen Guliyev, Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20.09 saniyelik derecesiyle birinci oldu ve altın madalyaya ulaştı.

2011 yılından bu yana Türkiye adına yarışan Guliyev aynı zamanda Fenerbahçe'nin sporcusu.Guliyev henüz 17 yaşındayken kısa mesafe yarışlarda adından söz ettireceğinin sinyallerini vermeye başlamıştı. 2007 yılında Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde düzenlenen Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede ikinciliği göğüsleyen Guliyev, o yıllarda efsanevi atlet Usain Bolt'un gençler atletizm şampiyonalarındaki derecelerini zorlamaya başlamıştı.

Guliyev aynı yıl Sırbistan'ın başkentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaysa 200 metrede altın madalyaya ulaşmayı başardı ve 100 metrede de gümüş madalyanın sahibi oldu.2009 yılına gelindiğinde yine Sırbistan'da ancak bu kez Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Atletizm şampiyonasında Guliyev 100 ve 200 metrede birer madalya daha kazandı.

100 metrede gümüş madalyayı kazanan Guliyev, 200 metrede ise altın madalyaya ulaşmayı başarmıştı.Guliyev aynı yıl Dünya Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 'Avrupa'nın gelecek vaat eden genç atletleri' sıralamasında da Fransız atlet Christophe Lemaitre'in ardından ikinciliği almıştı.

Azerbaycan dönemi

Ramil Guliyev, 100 ve 200 metre yarışlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken Azerbaycan adına mücadele ediyordu.Bakü doğumlu atletin antrenörlüğünü de eski bir Azeri milli atlet olan Eldar Guliyev üstleniyordu.Eldar Guliyev, 2010 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş, Raml Guliyev yaşadığı acı ve sakatlık sorunları nedeniyle İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılmama kararı almıştı.

Türk Milli Takımı ile gelen başarılar

Guliyev Türkiye adına ilk büyük yarışına 2015 yılında Pekin'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası ile çıktı.

Burada 200 metre finalinde 20.11 saniyelik derecesiyle 6. Olan Guliyev, aynı yıl Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen IAAF World Challenge tunuvasında 200 metredeki 19.88 saniyelik derecesiyle Türkiye rekorunu kırdı.

Guliyev 2016 Rio olimpiyat Oyunları'nda ise beklediği başarıyı yakalayamadı ve 20.43 saniyelik dereceyle 8. sırada yer alabildi.

Son olaraksa Londra 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda öenmli rakiplerini geride bırakan Ramil guliyev 20.09'luk derecesiyle altın madalyaya ulaşmayı başardı.