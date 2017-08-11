Ana Sayfa | SPOR 11/08/2017 00:10

Milli atlet Ramil Guliyev dünya şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu

Ramil Guliyev

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede milli atlet Ramil Guliyev altın madalyanın sahibi oldu

Milli sporcu Ramil Guliyev, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazandı.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Ousmane Dembele

Barcelona'nın takipte olduğu genç yıldızdan haber alınamıyor

Borussia Dortmund, Barcelona’nın renklerine katmak istediği genç yıldız Ousmane Dembele’den haber alınamıyor.

Gary Medel

Beşiktaş Gary Medel ile anlaştı

Beşiktaş savunmasını Gary Medel ile güçlendirecek. Siyah beyazlı kulüp alınan son bilgiye göre Şilili futbolcu Gary Medel ile anlaşma sağladı

Dursun Özbek

Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek oldu

Kulüpler Birliği Vakfının başkanı Göksel Gümüşdağ'ın görevini bırakmasının ardından yerine gelen isim Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek oldu.