Milli atlet Ramil Guliyev dünya şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede milli atlet Ramil Guliyev altın madalyanın sahibi oldu
Milli sporcu Ramil Guliyev, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazandı.
Milli sporcu Ramil Guliyev, 16. Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazandı.
Borussia Dortmund, Barcelona’nın renklerine katmak istediği genç yıldız Ousmane Dembele’den haber alınamıyor.
Beşiktaş savunmasını Gary Medel ile güçlendirecek. Siyah beyazlı kulüp alınan son bilgiye göre Şilili futbolcu Gary Medel ile anlaşma sağladı
Kulüpler Birliği Vakfının başkanı Göksel Gümüşdağ'ın görevini bırakmasının ardından yerine gelen isim Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek oldu.