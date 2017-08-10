Barcelona'nın takipte olduğu genç yıldızdan haber alınamıyor

Borussia Dortmund, Barcelona’nın renklerine katmak istediği genç yıldız Ousmane Dembele’den haber alınamıyor.

Borussia Dortmund teknik direktörü Peter Bosz, “Dembele’yle dün konuştum. Bana, arkadaşlarıyla Paris’te olduğunu söyledi. Transferle ilgili herhangi bir şey söylemedi. Bu sabah antrenmana katılmadı. Telefonunu açmıyor, ulaşamıyoruz. Burada olmayacağına dair herhangi bir neden yoktu” diye konuştu.

Neymar’ı kaybeden Barcelona’nın bir numaralı transfer hedefi olarak görülen genç yıldıza Katalanlar bir teklifte bulunurken Borussia Dortmund bu teklifi kabul etmedi.'' şeklinde açıklama yaptı.