Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek oldu

Kulüpler Birliği Vakfının başkanı Göksel Gümüşdağ'ın görevini bırakmasının ardından yerine gelen isim Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek oldu.

Kongre, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un divan kurulu başkanlığında, İstanbul'da yapıldı. Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıda, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Sadık Dik ile yarışan Dursun Özbek, oy çokluğuyla başkanlığa getirildi. Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ise başkan yardımcıları olarak açıklandı.

TFF Dursun Özbek'i tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda başkan seçilen Dursun Özbek'i tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Süper Lig takımlarının oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfının bugün gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulunda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni başkan seçildi. Sayın Dursun Özbek'i tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.