Ana Sayfa | SPOR 10/08/2017 23:40

Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek oldu

Dursun Özbek

Kulüpler Birliği Vakfının başkanı Göksel Gümüşdağ'ın görevini bırakmasının ardından yerine gelen isim Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek oldu.

Kongre, Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un divan kurulu başkanlığında, İstanbul'da yapıldı. Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıda, Osmanlıspor Kulübü Başkanı Sadık Dik ile yarışan Dursun Özbek, oy çokluğuyla başkanlığa getirildi. Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ile Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ise başkan yardımcıları olarak açıklandı. 

TFF Dursun Özbek'i tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda başkan seçilen Dursun Özbek'i tebrik etti. 

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Süper Lig takımlarının oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfının bugün gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulunda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni başkan seçildi. Sayın Dursun Özbek'i tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi. 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Ramil Guliyev

Milli atlet Ramil Guliyev dünya şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede milli atlet Ramil Guliyev altın madalyanın sahibi oldu

Ousmane Dembele

Barcelona'nın takipte olduğu genç yıldızdan haber alınamıyor

Borussia Dortmund, Barcelona’nın renklerine katmak istediği genç yıldız Ousmane Dembele’den haber alınamıyor.

Gary Medel

Beşiktaş Gary Medel ile anlaştı

Beşiktaş savunmasını Gary Medel ile güçlendirecek. Siyah beyazlı kulüp alınan son bilgiye göre Şilili futbolcu Gary Medel ile anlaşma sağladı