Gençlik ve Spor Bakanı açıkladı, 'e-bilet sistemine geçtik'

Olaylı geçen Süper Kupa maçının ardından yeni kararlar almak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı toplantı düzenledi

Toplantının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, "Müsabakaların risk analizlerini yapacağız. Kupa finallerinde e-bilet sistemini uygulayacağız. Güvenlik sorununa bir an önce çözüm getirmemiz gerekiyor. Teknolojik kabiliyetimizi artırmak konusunda da çalışmalarımız olacak." ifadelerini kullandı.

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu da müabakaların risklerine göre kategorilendirileceğini ve buna göre önlem alınacağını söyledi.