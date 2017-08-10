Ana Sayfa | SPOR 10/08/2017 12:43

Süper Kupa maçında çıkan olaylara ilişkin flaş karar

süper kupada çıkan olaylar

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında çıkan olaylarla ilgili 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulanması, müsabakaların düzen ve huzur içinde yapılmasının sağlanması konularının ele alınacağı toplantı düzenlendi.

Toplantının ardından, Adalet Bakanı Gül, Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçında çıkan olaylarla ilgili olarak, "Samsun'da oynanan en son maçla ilgili olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapmış olduğu tahkikat devam etmektedir. Bu soruşturma sürecinde 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Bu konuyla ilgili kolluk kuvvetlerimizin de desteğiyle en kısa zamanda 'fair-play'i, dostluğu, centilmenliği ortadan kaldıran bu tür görüntülere sebebiyet verenlere ilgili de yargımız, hakim ve savcılarımız hızlı, etkin bir şekilde ve bu suçları önleyecek şekilde çabaları göstermektedirler. Bu çabalar artarak devam edecek." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, "Bir sevindirici değerlendirmeyi paylaşmak isterim. Özellikle 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre gerek olaylar açısından gerekse de olaylara karışanlar açısından bir azalma söz konusu. Bu da şunun tescilidir aslında, 6222 sayılı Kanun'un spor hayatımıza çok önemli bir katkı sunduğu, uygulanması oranında da çok olumlu neticeler elde edildiğidir. Demek ki 6222'ye sıkı sıkı sahip çıkacağız." dedi.

Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Valilerimiz forma giymeyecekler, emniyet müdürlerimiz forma giymeyecekler, belediye başkanlarımız forma giymeyecekler. Biz, kamunun sorumlularıyız. Bizim görevimiz, hem müsabakanın centilmenlik içinde geçmesi ve aynı zamanda da seyri hoş ve herkesin genel bir keyif almış biçimde stattan çıkmasını temin edebilmektir. Bizim sorumluluğumuz, esas itibarıyla budur."

 

 

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