Talisca transfer dedikodularına son noktayı koydu

Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı en çok merak edilen futbolcu Anderson Talisca sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla dedikodulara son noktayı koydu

Benfica'nın Brezilyalı yıldızın evraklarını göndermemesi nedeniyle, Beşiktaş'ın Süper Kupa'da oynatamadığı 23 yaşındaki futbolcunun, Inter'e satılacağı yönünde iddialar ortaya atılırken Talisca, Beşiktaş'tan ayrılmayacağını duyurdu.Talisca, ''Beşiktaş'ın futbolcusuyum ve hiçbir yere gitmiyorum. Burada ailemle birlikte çok mutluyum'' ifadelerini kullandı.Yıldız oyuncunun bu paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarlardan binlerce etkileşim aldı.