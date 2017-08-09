Ana Sayfa | SPOR 09/08/2017 17:21

Galatasaray Başkanından Arda Turan hamlesi

Arda turan

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barcelona'da forma giyen eski futbolcu Arda Turan'ın transferi için harekete geçti

BeIN Sports’un son dakika haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan transferi için oyuncunun menajeri Ahmet Bulut ile görüşüyor. İspanya basınında yer alan haberlerde, Katalan ekibinin Arda Turan’ı kiralamaya sıcak bakmadığı ancak satışına onay verebileceği ifade ediliyordu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Arda’nın futbolu Galatasaray’da bırakmasını istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. 2015 yılında Atletico Madrid’den Barcelona’ya transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, Barcelona’nın yeni hocası Ernesto Valverde’nin gözüne girmeyi başaramamıştı.

Galatasaray altyapısında yetişen Arda, 2011 yılında Atletico Madrid’e transfer olmuş ve sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Kaynak: Sözcü

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