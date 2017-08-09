Jose Mourinho'nun o hareketi Süper Kupa maçına damga vurdu

Manchester United ile Real Madrid arasında oynanan Süper Kupa maçına Mourinho'nun hareketi damga vurdu

Kırmızı Şeytanlar'ın hocası Mourinho mağlubiyetin ardından tribündeki bir kişiyi göstererek küçük bir çocuğa madalyasını verdi. Daha önce madalyalara önem vermediğini belirten Mou, bir açıklamasında 'Bazen kazandığımda bile madalyayı almıyorum. Bir de kaybettiğimde ne yaptığımı düşünün. Benim için madalya evimin bir köşesine gidecek bir şey. Fakat madalyayı alan çocuk için bu saklacağı ve hatırlayacağı bir şey.' dedi.