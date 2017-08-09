Ana Sayfa | SPOR 09/08/2017 13:37

Yeni sezon öncesi şampiyonluk oranları açıklandı

şampiyonluk oranı

Spor Toto Süper Lig hasreti bitiyor. Günler sonra başlayacak ligde kulüplerin şampiyonluk oranları belli oldu

2017-2018 İlhan Cavcav futbol sezonunda hangi takım şampiyonluk yolunda hangi takımın daha şanslı olduğu açıklandı. Geçtiğimiz 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezonunda en büyük favorisi olarak gösterildi. Verilen oran ise 2.10. Sürpriz Başakşehir’den Rakipleri Fenerbahçe’ye 3.00, Galatasaray’a ise 4.50 oranları verilirken en büyük sürpriz Başakşehir’de yaşandı. Başakşehir’in şampiyonluğuna 10.00 oranı verildi. Dört büyüklerden Trabzonspor ise Antalyaspor ile aynı oranda değerlendirildi. Şampiyonluk oranı 30.00. Bursaspor ise 50.00 oranında şansı olduğu belirtildi

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