Ana Sayfa | SPOR 09/08/2017 12:37

Lucas Lima Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro'luk teklifini reddetti

Lucas Lima

Lucas Lima'nın Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro’dan 5 yıllık teklifini reddettiği öğrenildi

Fenerbahçe'nin uzun süredir renklerine katmak istediği Lucas Lima, sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirmiş.Radyo Terra, "Bana Fenerbahçe'den teklif gelmedi" diye açıklama yapan 27 yaşındaki on numarayı tekzip edercesine, "Lima, 2017'de Santos'ta şampiyonluk yaşamak için Fenerbahçe'nin 4 yıl için teklif ettiği 20 milyon euro'yu reddetti" duyurusu yaptı.

Lima ise yaptığı açıklamada, "Santos'ta mutluyum. Kazanacağımız unvanlarla daha mutlu olmayı umut ediyorum. 2018 yılında hangi takımda oynayacağıma henüz karar vermedim" dedi.

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