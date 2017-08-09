Frank Ribery Galatasaray'a geri mi dönüyor

Galatasaray yönetiminin eski futbolcusu Frank Ribery'yi yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi

Galatasaray'ın, Fransız dünya starı Frank Ribery transfer için önemli bir gelişme yaşandı. 12 yıl önce 4 ay Galatasaray forması giydikten sonra alacakları ödenmediği için sözleşmesini fesh eden ve daha sonra dünya starı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ribery, 34 yaşında tekrar Cimbom'un gündemine girdi. Galatasaray'ın oyuncuyla anlaşma halinde, Bayern'in bonservis konusunda bir sıkıntı çıkarmayacağı ifade ediliyor. Sarı kırmızılı kulübün sol açık adaylarından biri olan Fransız yıldızın, kulübü Bayern Münih ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.