Aziz Yıldırım Emre Mor hakkında ilk kez konuştu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund takımında forma giyen milli futbolcu Emre Mor'a 10 milyon avroluk teklifte bulunduklarını söyledi

Aziz Yıldırım, "Emre Mor'a 2 milyonu kiralama, 8 milyonu bonservis olmak üzere 10 milyon avroluk teklif yaptık. Oyuncuya son teklifi dün yaptık, bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dört oyuncuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, dört oyuncuyla ilgili transfer çalışmalarının sürdüğünü ve bu oyunculardan ikisinin bu hafta içinde geleceğini tahmin ettiğini dile getirdi.

Kalan iki oyuncuyla ilgili çalışmalarını sonraki haftada sürdüreceklerini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ayın sonuna kadar zamanımız var ve oyuncularla görüşüyoruz. Bu sene Süper Lig'de şampiyon olmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi yerde olmak için çalışıyoruz. Bu yönde bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Bir santrfor alacağız. Orta sahaya hücuma dönük oyuncu bakıyoruz."

Transfer konusunda ay sonuna kadar zamanları olduğunu ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın istemesi durumunda oyuncu takviyesine devam edeceklerini anlatan Yıldırım, "Sol bek konusunda şu anda önümüzde herhangi bir tablo yok ama olabilir. Lucas Lima, Santos'un oyuncusu. Santos oyuncuyu satmak istemiyor. Oyuncunun mukavelesi Aralık ayında bitiyor, durumu bu. Santos Kulübü şu anda oyuncuyu satmıyor ama önümüzdeki günlerde ne gelişir bilemem." değerlendirmesinde bulundu.