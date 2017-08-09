Ana Sayfa | SPOR 09/08/2017 09:09

Kebapçı Selahattin Galatasaray'ın stadındaki şubesini kapattı

Selahaddin Aydoğdu

Geçtiğimiz haftalarda Fatih Terim ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Adana Yüzevler Kebap’ın sahibi Selahaddin Aydoğdu'nun Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’ndaki şubesini kapattığı öğrenildi

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Restoranı, Fatih Terim ile yaşananlardan dolayı kapatmadıklarını anlatan Selahaddin Aydoğdu, “Türk Telekom Arena Stadyumu'ndaki restoranı 2011'de yani stadın faaliyete başladığı gün açtık. Burada ilk etapta ciddi başarılar elde ettik. Dönemin Galatasaray Başkanı Adnan Polat ile de iyi ilişkilerimiz vardı. Galatasaray yeşil sahalarda başarıyı yakaladıkça stadyum full çekiyordu. Ancak son iki yıldır bu başarı bir türlü gelmedi ve taraftar da maç izlemeyi bıraktı. 2015-2016 sezonunda da zarar etmiştik. Ancak bir yıl daha dayanma kararı aldık. 2016-2017 sezonunda zararımız 400 bin liraya çıktı. Önümüzdeki yıl da başarının geleceğini düşünmüyorum. Bu kadar çok transfer yapıldı ama sezon öncesi yine başarısızlık var. Bir yıl daha süremiz olmasına rağmen Türk Telekom Arena'daki şubemizi kapatma kararı aldık” dedi.

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