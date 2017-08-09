Ana Sayfa | SPOR 09/08/2017 08:49

UEFA Süper Kupa sahibini buldu

UEFA Süper Kupa

Üsküp'te oynanan UEFA Süper Kupa maçında Real Madrid ile Manchester United takımları mücadele etti. Real Madrid, rakibi Manchester United'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu

Real Madrid'de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, karşılaşmaya yedekler arasında başladı. Manchester United'da sezon öncesi transfer edilen oyuncular Nemanja Matic, Victor Lindelöf ve Romelu Lukaku ilk 11'de yer aldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR

16. dakikada Real Madrid gole yaklaştı. Toni Kroos'un kullandığı köşe atışına hareketlenen Carlos Casemiro'nun yaptığı kafa vuruşunda top, direkten döndü.

24. dakikada Madrid ekibi, golü bulan taraf oldu. Dani Carvajal'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta, sol çaprazdan ceza alanına giren Casemiro, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

52. dakikada Real Madrid, farkı ikiye çıkardı. Ceza alanında Gareth Bale ile duvar pası yapan Isco, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.

61. dakikada Real Madrid, 3. gol şansından yararlanamadı. Casemiro'nun pasına hareketlenen Bale'in ceza sahasında yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

62. dakikada Manchester United, farkı bire indirdi. Matic'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Keylor Navas, topa müdahale etmeyi başardı. Dönen topu tamamlayan Lukaku, skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, rakibini 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

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