TFF'den flaş karar Beşiktaş, Konyaspor ve Fikret Orman'a ceza geldi

Süper Kupa final maçında yaşanan olayların ardından Beşiktaş, Konyaspor ve Fikret Orman PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü başkanı FİKRET ORMAN'nın basın toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 08.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabaka Statüsü'nün 10/D maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.