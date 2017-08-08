Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu

Sarı lacivertli kulüp iddiaya göre Villarreal'in İspanyol forveti Robert Soldado ile anlaşma sağladı

Fenerbahçeli yetkililerin İspanya'da Villareal'in santraforu Soldado'nun transferini bitirmek için harekete geçti ve 32 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaştı. Piyasa değeri 8 milyon Euro görünen Soldado'nun Villareal ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunduğu için bu rakam daha aşağı çekilecek.

Soldado'nun ardından sarı-lacivertli heyet Chelsea'nin 21 yaşındaki oyuncusu Kenedy için İngiltere'ye geçecek. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan sol bek ve sol kanat oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak.