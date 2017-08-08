Dursun Özbek Arda Turan ve Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Arda Turan transferi ve Fatih Terim ile görüşme yapılıp yapılmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu

Dursun Özbek, Arda Turan ile ilgilendiklerini resmen açıklayarak; "Arda Turan çok iyi bir Galatasaraylı. Elbette Arda'nın hizmet vereceği en önemli yer Galatasaray. Biz Arda'nın Galatasaray'a gelmesini istiyoruz. Bu manada çalışmalarımız var" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim konusunda da ise "Galatasaray çok önemli bir dönemden geçiyor. Tüm camiamızın birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Galatasaray yönetimini yıpratmak için insanlar uğraşmamalıdır. Şu anda Galatasaray'ın hocası var, sistemi var. Fatih Terim konusu açarak sezon başında kafa karıştırmaya gerek yok. Bizim yaptığımız çalışmalar antrenör arama çalışmaları değildir. Bizim hocamız Tudor'dur" şeklinde konuştu.

Özbek; Riva'nın satışından gelen ve gelecek olan rakamların polemik haline gelmesi konusunda ise "Galatasaray'ın futbol bütçesi bellidir. Bu bütçenin dışına çıkmamız gibi bir durum söz konusu değil" cümlelerini kurdu.