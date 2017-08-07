Ana Sayfa | SPOR 07/08/2017 21:11

Galatasaray Juventus'un sol kanat oyuncusu ile görüşüyor

Kwadwo Asamoah

Spor Toto Süper Lig başlamadan Galatasaray'dan yeni bir transfer hamlesi geldi. Sarı kırmızılı kulübün Kwadwo Asamoah’ın transferi için Juventus’la görüşmelere başladığı iddia edildi

Alınan son bilgiye göre Galatasaray 29 yaşındaki Ganalı futbolcuyla anlaşmaya vardı. Juventus’la görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların kısa süre içinde transfere nokta koyması bekleniyor.2012-2013 sezonunun başında Udinese’den Juventus’a transfer olan Asamoah, beş sezon boyunca İtalyan devinin formasını giydi. Asamoah, geçen sezon 24 maçta oynadı ve bir asiste imza attı.37 kez Gana A Milli Takımı forması giyen deneyimli sol kanat oyuncusu milli formayla dört kez ağları havalandırmayı başardı.

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