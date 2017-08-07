Lens Beşiktaş'a neden gittiğini açıkladı

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Jeremain Lens için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Lens, Beşiktaş'ın kadrosuna katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getirirken, 'Çok teşekkür ederim çok mutluyum Beşiktaş ailesine katıldığım için. Beşiktaş üst üste 2 sezon şampiyon oldu. Üçüncüsünü hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız hep birlikte. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, en üst seviyedeki hedeflerin bir parçası olmak istediğim için bu tercihi yaptım.' açıklamasında bulundu