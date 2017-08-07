Stada alınmayan pankart büyük tepki çekti

Dün akşam Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşma öncesi stada 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' yazılı pankartın alınmaması tepkiye neden oldu

Beşiktaş ve Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa Finali öncesinde pankartların sıkı denetimden geçirildiği görüldü. İçeri alınmayan pankartlardan biri de Beşiktaş taraftarları tarafından hazırlatılan, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa" pankartıydı.

O PANKART NEDEN İÇERİ ALINMADI

Yetkililer, içeri alınmayan pankartların 48 saat önceden izin alınması gerektiğini açıkladılar.

CHP'li bazı milletvekiller duruma tepki gösterdi

Tuncay Özkan: 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa' pankartı 'izinsiz' olduğu gerekçesiyle stada alınmamış. Bu pankart için izne gerek mi var? Yazıklar olsun! Milli mücadelenin başladığı topraklarda Atatürk'e yasak! Gençliğe Hitabe'deki gaflet ve dalalet durumu tam da bu! 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa' pankartını yasaklayanlara Beşiktaş taraftarının yanıtı İzmir Marşı oldu... Meşale ve bıçaklar tribünde, taraftar sahada; Atatürk pankartı ise yasak! 6222 sayılı kanun Atatürk pankartlarını engellemek için mi getirildi?

Mustafa Balbay: NUTUK şöyle başlar: "19 Mayıs 1919, Samsun'a çıktım, durum..." Büyük Atatürk; Bugünkü durum da yeniden başlamayı gerektirecek kadar vahim! Hadi diyelim pankartı stada almamaya gücünüz yetti; yürekler engel tanımaz ki! Bu sevgi stadlara sığmaz ki!

Ali Özgündüz: Bunlar sadece senin fikirlerinden, aklından değil, heykelinden,gölgenden isminin yazıldığı afişten korkuyorlar!..

Gamze Akkuş İlgezdi: Stada bıçak sokmak serbest ama #YaşaMustafaKemalPaşaYaşa pankartı sokmak yasak..