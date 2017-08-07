Ana Sayfa | SPOR 07/08/2017 08:49

Wesley Sneijder'ın yeni takımı belli oldu

Wesley Sneijder

Fransa Birinci Futbol Ligi takımı Nice, Galatasaray'ın eski Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder ile anlaştıklarını duyurdu

Süper Lig'de yeni sezon başlamadan önce Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Hollandalı yıldız Sneijder, Fransız ekibiyle Nice ile el sıkıştı. 33 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolünün ardından kendisini Nice'e bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

Galatasaray'a 2013 yılının ocak ayında İtalya'nın Inter takımından transfer edilen Sneijder, sarı-kırmızılı takımla 2 lig, üçer Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 8 kupa sevinci yaşamıştı.Daha önce Ajax ve Real Madrid kulüplerinde de oynayan Sneijder, 131 maçla Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanını taşıyor.

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