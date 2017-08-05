Fikret Orman'dan Lens müjdesi, İstanbul'a geliyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman tarafından yapılan açıklamaya göre yeni transfer Hollandalı futbolcu Jeremain Lens bugün İstanbul'a gelecek

Fikret Orman, yaptığı son açıklamada renklerine katmak istediği futbolcu Lens'in transferi hakkında açıklama yaptı. Orman açıklamasında, "Lens istediğimiz bir oyuncu, o da Beşiktaş'ı çok istiyor. Biz Lens'i, o da Beşiktaş'ı tanıyor. Burada bir yıl oynadı. Artık sabrın sonu selamettir diyelim. Lens bugün Türkiye'ye gelebilir. Son detaylar kaldı, pazartesi ya da salı da çalışmaya başlar gibi duruyor. Kendi alacağından fedakarlık ederek Beşiktaş'a geliyor. Ayrıca bizde sevgi yönetimi, aşk yönetimi var. Lens'in Beşiktaş'ta Oğuzhan, Babel, Atiba gibi arkadaşları var. O da huzura geliyor." ifadelerine yer verdi.