Alex de Souza Lucas Lima'ya 'Fenerbahçeye git' dedi

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın Lucas Lima'ya Fenerbahçe'ye gitmesi istediğini söylediği öğrenildi

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Lima, "Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan bana birçok mesaj yolladı, çok mutlu oldum, birçok takipçim oldu. Alex de bana Fenerbahçe taraftarının gerçekten beni sevdiğini, orada krallar gibi karşılanacağımı, sokakta yürürken krallar gibi ilgi göreceğimden bahsetti. Bunu duymak beni gerçekten çok mutlu etti. Geçen sezon aracılar ile bir ilgi olmuştu. Ama şu an Fenerbahçe'den bana gelen bir teklif yok. Santos'a bir teklif olmuş mu onu da bilmiyorum" açıklamasını yaptı.