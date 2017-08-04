Beşiktaş yeni transferi Alvaro Negredo'yu basına tanıttı

Siyah beyazlı kulüp Vodafone Park'ta yeni transferi Alvaro Negredo'yu basına tanıttı. Başkan Fikret Orman da tanıtım törenine katıldı

Törende açıklamalarda bulunan Orman, yine mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Bizim işimiz taraftarlarımızı mutlu etmek, işimizin en önemli parçası bu. Negredo transferiyle tüm taraftarlarımızın mutlu olduğunu düşünüyorum. Allah utandırmasın." dedi.

Siyah-beyazlı ekibin yeni forvet oyuncusu Negredo ise taraftarların kendisi için hazırladığı sıcak karşılamanın mutluluk verici olduğunu belirterek, "Bir kere daha ne kadar doğru yerde olduğumu hissettim. Beşiktaş ailesine katılmak için ailemle geldim. Transfer söylentileri çıktığı andan itibaren taraftarların ilgisi mükemmeldi, bu da işimi kolaylaştırdı. Ben de saha içinde yanılmadıklarını ispatlamak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kendisine yönelik ilk tepkilerin çok sıcak olduğunu kaydeden İspanyol futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulunduğum yerler içinde futbola bu kadar aşkla bağlı olan az taraftar topluluğu gördüm. Beşiktaş taraftarı bütün dünyaya yayılmış şekilde. Birisini arayıp ikna etmem gerekseydi çok fazla düşünmemesini söylerdim. Şampiyon takıma gelen oyuncu şampiyon olarak devam etmek ister. Beşiktaş ailesinin daha büyümesini istiyorum."

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Negredo ile 2+1 yıllık mukavele imzalandığı duyurulurken, bonservis bedeli olarar Valencia'ya 2,5 milyon avro, 3 yıllık süreçte de oyuncuya 12,7 milyon avro garanti ücret ödeneceği belirtildi.Negredo'nun ilk iki sezonda her bir yıl için 4 milyon 350 bin avro garanti ücret alacağı, oyuncunun 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası dışında 25 ve üzeri resmi maçta oynaması halinde sözleşmesinin 1 yıl daha uzayacağı aktarıldı.Sözleşmesinin uzaması durumunda 2019-2020 sezonu için Negredo'nun 4 milyon avro garanti ücret kazanacağı duyuruldu.Öte yandan, Negredo'nun maç başı ücreti bulunmadığı ifade edildi.