PSG yıldız futbolcu Neymar'ı basına tanıttı

Paris Saint-Germain kulübü, Barcelona'dan transfer ettiği 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Neymar'ı, kulübün sahibi Nasser Al Khelaifi'nin de katıldığı törenle basına tanıttı

Genç yıldız futbolcu Neymar, "Futbol oynamaya açım. Yarın Amiens karşısında forma giyebilirim, neden olmasın? Yeni takım arkadaşlarımla antrenmana çıkmak, futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Harika bir şehirde, mükemmel bir kulübe geldim. Kupalar kazanmak için en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum. Paris'e gelmeyi istedim, PSG yeni kupaları hak ediyor. Bu da benim motive olmamı sağlıyor." açıklamasını yaptı.

Hiçbir zaman parayla motive olmadığını dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, "Eğer parayı takip ediyor olsaydım şu anda dünyanın başka bir ülkesinde, başka bir takımda olabilirdim. İnsanların bu şekilde düşünmesine üzülüyorum." şeklinde konuştu.