Ana Sayfa | SPOR 04/08/2017 17:58

PSG yıldız futbolcu Neymar'ı basına tanıttı

Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain kulübü, Barcelona'dan transfer ettiği 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Neymar'ı, kulübün sahibi Nasser Al Khelaifi'nin de katıldığı törenle basına tanıttı

Genç yıldız futbolcu Neymar, "Futbol oynamaya açım. Yarın Amiens karşısında forma giyebilirim, neden olmasın? Yeni takım arkadaşlarımla antrenmana çıkmak, futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Harika bir şehirde, mükemmel bir kulübe geldim. Kupalar kazanmak için en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum. Paris'e gelmeyi istedim, PSG yeni kupaları hak ediyor. Bu da benim motive olmamı sağlıyor." açıklamasını yaptı.

Hiçbir zaman parayla motive olmadığını dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, "Eğer parayı takip ediyor olsaydım şu anda dünyanın başka bir ülkesinde, başka bir takımda olabilirdim. İnsanların bu şekilde düşünmesine üzülüyorum." şeklinde konuştu.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Lucas Lima

Alex de Souza Lucas Lima'ya 'Fenerbahçeye git' dedi

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın Lucas Lima'ya Fenerbahçe'ye gitmesi istediğini söylediği öğrenildi

Fenerbahçe Vardar maçı

Fenerbahçe Vardar maçı canlı yayın bilgileri

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Vardar takımı ile eşleşmişti

Alvaro Negredo

Beşiktaş yeni transferi Alvaro Negredo'yu basına tanıttı

Siyah beyazlı kulüp Vodafone Park'ta yeni transferi Alvaro Negredo'yu basına tanıttı. Başkan Fikret Orman da tanıtım törenine katıldı