Başakşehir'den Sevilla açıklaması, 'En güçlü takımla eşleştik'

Başakşehir kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Ayvacı play-off turunda eşleştikleri rakibi Sevilla hakkında açıklamalarda bulundu

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Ayvacı , "Bu turda UEFA sıralamasına göre en güçlü takımla eşleştik. Biz bu tura şansla gelmedik, çok iyi oynayarak geldik. Sevilla'ya karşı elimizden geleni yapacağız, umutluyuz." açıklamasını yaptı.

Play-off turunda ilk maçlar 15-16 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 22-23 Ağustos'ta oynanacak. Turuncu-lacivertli ekip, ilk maçını İstanbul'da yapacak.

İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda gruplara katılmaya hak kazanacak.