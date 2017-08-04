Ana Sayfa | SPOR 04/08/2017 15:28

Başakşehir'den Sevilla açıklaması, 'En güçlü takımla eşleştik'

Ömer Faruk Ayvacı

Başakşehir kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Ayvacı play-off turunda eşleştikleri rakibi Sevilla hakkında açıklamalarda bulundu

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Ayvacı , "Bu turda UEFA sıralamasına göre en güçlü takımla eşleştik. Biz bu tura şansla gelmedik, çok iyi oynayarak geldik. Sevilla'ya karşı elimizden geleni yapacağız, umutluyuz." açıklamasını yaptı.

Play-off turunda ilk maçlar 15-16 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 22-23 Ağustos'ta oynanacak. Turuncu-lacivertli ekip, ilk maçını İstanbul'da yapacak.

İstanbul temsilcisi, rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda gruplara katılmaya hak kazanacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Sanchez

Sevilla rakibi Başakşehir'e göre şansını daha yüksek görüyor

Sevilla Kulübünün yöneticisi Jesus Arroyo Sanchez play-off turunda mücadele edecekleri rakibi Medipol Başakşehir takımı ile ilgili açıklama yaptı

Arda Turan

Mircea Lucescu'dan flaş Arda Turan hamlesi

Milli Takımdaki görevini daha önceleri bıraktığını açıklayan Arda Turan için Lucescu'dan flaş bir açıklama geldi

Lucescu

Milli takıma imzayı atan Lucescu'dan önemli açıklamalar

A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirilen Lucescu imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu