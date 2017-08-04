Ana Sayfa | SPOR 04/08/2017 15:23

Sevilla rakibi Başakşehir'e göre şansını daha yüksek görüyor

Sanchez

Sevilla Kulübünün yöneticisi Jesus Arroyo Sanchez play-off turunda mücadele edecekleri rakibi Medipol Başakşehir takımı ile ilgili açıklama yaptı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakibi İspanya'nın Sevilla takımı oldu. Kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Sanchez, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu noktada olmak her zaman önemli. Avrupa'da mümkün olduğunca fazla maç kazanmak büyük bir fırsat. Ne olacağını göreceğiz.Tur şansımız yüksek. Ama bu turda tüm kulüpler önemli ve tüm eşleşmeler zorlu. Rakibimize saygı duyuyoruz. Ne olacağını göreceğiz." şeklinde açıklama yaptı.

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