Mircea Lucescu'dan flaş Arda Turan hamlesi

Milli Takımdaki görevini daha önceleri bıraktığını açıklayan Arda Turan için Lucescu'dan flaş bir açıklama geldi

A Milli Takımın teknik direktörü Mircea Lucescu, milli takımdaki kariyerini sonlandıran genç futbolcu Arda Turan hakkında açıklama yaptı. İşte Lucescu'nun Turan hakkında yaptığı o açıklama: 'Durumu az çok biliyorum. EURO 2016 sonrası bazı oyuncularla sorun yaşandığını biliyorum. En büyük sorun yurt dışında olup ilk 11’de oynamayan oyuncular. Romanya’da da bu durum böyle. Hemen bir maç hazırlamamız lazım. Benim amacım tüm futbolcuları bu takıma karşı sorumlu olduklarına ikna etmek. Tam anlamıyla onları konsantre etmek istiyorum. Arda ile konuşacağım, telefon açacağım. Bir orta nokta bulmayı hedefliyorum. Arda’nın acı çektiğini görebiliyorum.'