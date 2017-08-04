Milli takıma imzayı atan Lucescu'dan önemli açıklamalar

A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirilen Lucescu imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

Lucescu’nun imza töreninde yaptığı açıklamanın satır başları:

4 sene boyunca Beşiktaş ve Galatasaray’da başarılar yakaladık. Ukrayna’da önemli bir dost edindim ve Shakhtar Donetsk’e gittim. Federasyonda daha önce de temasımız oldu, sonunda gelen teklifi kabul etme şansı yakaladım. Siyasi durumlardan dolayı Ukrayna’dan ayrıldım, Zenit’e gittim. Kariyerim açısından Zenit sonrası geri planda kalmayı planladım. 1.5 ay düşündüm ve evde duramayacağımı, çalışmaya devam etmemin daha doğru olduğu yönünde bir karar aldım. Bu şartlarda ilk olarak Galatasaray benimle temasa geçti. Östersunds maçı sonrası temas kurdular. Başkan yardımcısı ile konuştum ve bana futbol direktörü olma imkanı sundu. Reddetmedim, sadece 1 hafta sonra konuşmamız gerektiğini söyledim. ‘Benim üzerimde birinin olması baskı yaratır’ düşüncesiyle bu teklife olumlu bakmadım. Bu pozisyonda çalışmayacağımı kendilerine ilettim.31 Temmuz’da Yıldırım Demirören benimle iletişime geçip teknik direktörlük teklif etti ve Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevini kabul ettim. Sahada olmak istedim, seçimini Türk Milli Takımı’ndan yana kullandım.Teklifi kabul etmemde Türkiye’ye sevgim önemli rol oynadı. Bu görevdeyken Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları yanımda olacaktır. Tabi ki Fenerbahçe taraftarı da yanımda olacaktır. Ben buraya Türk futbolcusuna inanıyorum. Oyuncuların maç sırasında verdikleri konusunda herhangi bir eleştiri yapmadım. Çünkü neler yaşadıklarını biliyorum. Birlikte olmalı, beraber ilerlemeliyiz.