Fransız taraftarların Neymar çılgınlığı

Barcelona'dan rekor bonservis bedeli ile Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar'ın formasını almak isteyen Fransız taraftarlar birbiriyle yarışa geçti

Barcelona'dan Paris Saint Germain kulübüne transfer olan Neymar’ın transferi futbol dünyasında büyük ses getirdi.. Barcelona’dan 222 milyon Euro bonservis bedeli ile Fransız ekibinin kadrosuna kattığı Neymar’a Paris Saint Germain taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Neymar’ın satışa çıkarılan Paris Saint Germain formasını satın almak için Fransız taraftarlar mağazalar önünde kuyruk oluşturdu.

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar’ın Paris Saint Germain’deki forma numarası da belli oldu. Brezilyalı süperstar yeni takımında 10 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.