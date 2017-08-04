Ana Sayfa | SPOR 04/08/2017 14:00

Simon Kjaer'den sarı lacivertlileri kızdıracak açıklama

Simon Kjaer

Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan futbolcu Simon Kjaer, transferinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe’den Sevilla ekibine 12.5 milyon Euro’ya transfer olan ve Sevilla tarihinin en pahalı defans transferi olarak tarihe geçen Simon Kjaer, İspanyol kulübüne imza attıktan sonra bazı açıklamalar yaptı. İşte Kjaer'in o açıklamaları:

'Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamayı özlemiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Takımdaki kalitenin ne kadar yüksek olduğunu gördüm. Sevilla’nın tarihini biliyorum, ben de başarılarına katkıda bulunmak istiyorum. Bu transfer, hayatımın en büyük adımı oldu. Sevilla’dan teklif geldiğinde hiç düşünmedim bile. İspanya Ligi, dünyanın en iyisi. Ben basit bir adamım. Kendim hakkımda konuşmayı çok sevmem. Sevilla’nın başarısı için sahada ölmeyi göze alırım. Tıpkı ailem için yapacağım gibi.'

 
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